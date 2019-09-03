Роман Бабаев: Как так получилось с Комличенко? Не получилось, скорее Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв трансфера нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

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- Как так получилось с Комличенко? Не получилось, скорее, - приводит слова Бабаева Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что армейцы уже согласовали трансфер игрока, но в итоге отказались платить согласованную сумму, решив взять форварда в аренду.

Добавим, что действующий контракт Комличенко чешским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне воспитанник «Краснодара» забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 33 матчах за чешский клуб.