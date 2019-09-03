Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в августе Болельщики «Спартака» назвали Александра Максименко лучшим игроком команды в августе

Загрузка...

Как сообщает пресс-служба клуба, выбор в его пользу сделали 45% болельщиков, принявших участие в голосовании.

Отмечается, что по итогам опроса голкиперу удалось обогнать ставшего вторым капитана команды Георгия Джикию (17%) и лучшего бомбардира команды в чемпионате России Самуэля Жиго (10%).

Напомним, что в августе Максименко отыграл без замен в четырех встречах российской премьер-лиги и четырех квалификационных матчах Лиги Европы.