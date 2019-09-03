Александр Медведев: Удовлетворены итогами трансферной кампании в это летнее окно

- Мы удовлетворены итогами трансферной кампании в это летнее окно. К нам пришли игроки на те позиции, которые нам необходимы не только сейчас, но и на перспективу. Все цели, которые перед собой ставили, мы достигли, - приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, что летом состав «Зенита» пополнили нападающий Малком, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио (на правах аренды), полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин, а также вратарь «Сарпсборга» Александр Васютин.
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