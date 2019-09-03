Алексей Сафонов: «Сочи» можно смело назвать «Зенит-3» - Советский спорт
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03 сентября 2019 14:56ФутболКоноплев Александр

Алексей Сафонов: «Сочи» можно смело назвать «Зенит-3»

Известный агент Алексей Сафонов отметил большое количество футболистов, перешедших из «Зенита» в «Сочи».

В минувшее трансферное окно из Санкт-Петербурга на юг переехали Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный Дмитрий Полоз и Миха Мевля.

— «Сочи» взял в аренду и купил восемь человек. Эту команду смело можно назвать «Зенит-3». Это беспрецедентно, чтобы в одно трансферное окно из одной команды в другую перешло сразу восемь человек, включая Нобоа. А это серьезный уровень.

– «Сочи» будет конкурентоспособным в этом сезоне с такими игроками?

– Да. Команда не должна вылететь. Иначе это будет смешно. В матче с «Рубином» сочинцы показали, что умеют играть, когда победили соперника со счетом 3:0, – приводит слова Сафонова «Евро-футбол».

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