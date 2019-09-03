Виталий Лысцов: Для меня было важно вернуться в Россию Новичок «Крыльев Советов» Виталий Лысцов, перешедший в самарский клуб из «Бенфики», отметил, что не думал над предложением волжан.

– Решение присоединиться к «Крыльям» принял быстро. Для меня было важно в это трансферное окно вернуться в Россию, поэтому, когда поступило предложение от агента, долго не раздумывал – сразу согласился.

Мои друзья, которые уже бывали в Самаре, описали ее как город с красивой набережной Волги. Знаю, что здесь отличный стадион и преданные своему клубу болельщики, а это – главное, – приводит слова Лысцова официальный сайт самарцев.