«Млада-Болеслав»: Сотрудничество с Комличенко будет продолжено Чешский «Млада Болеслав» опубликовал короткое заявление, в котором прояснил ситуацию вокруг нападающего Николая Комличенко.

В минувшее трансферное окно он мог перейти в «Локомотив» и ЦСКА.

«Руководство клуба не смогло договориться ни с кем, кто был заинтересован в услугах 24-летнего нападающего Комличенко. Сотрудничество с Николаем будет продолжено», – написано на официальном сайте чешского клуба.

Комличенко – воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне он с рекордными 28 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.