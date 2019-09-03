Роман Бабаев: «Млада-Болеслав» не пошел навстречу по трансферу Комличенко Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что нападающий «Млада-Болеслав» Николай Комличенко не перешел в армейский клуб из-за позиции нынешнего работодателя.

В нынешнем сезоне на счету россиянина четыре мяча в пяти играх чемпионата Чехии.

– Мы не договорились по Комличенко, чешский клуб не пошел навстречу – это их право. Они посчитали, что наше предложение, в той или иной степени, им неинтересно. У нас было другое мнение. Сам игрок хотел к нам перейти, были близки к этому, так что благодарны руководству чешского клуба, что пытались найти компромисс. Но они заняли жесткую позицию, тот формат, который мы предлагали, они не приняли.

По поводу нападающего – было очень много вариантов. Где-то просили большие деньги, где-то футболисты не хотели переезжать в Россию. Нам хотелось бы провести трансферную кампанию чуть лучше. Если не брать во внимание факт дисквалификаций и травм, то коллектив боеспособный, до зимы должны протянуть, – приводит слова Бабаева «Чемпионат».