Роман Бабаев: «Млада-Болеслав» не пошел навстречу по трансферу Комличенко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 сентября 2019 17:01ФутболКоноплев Александр

Роман Бабаев: «Млада-Болеслав» не пошел навстречу по трансферу Комличенко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что нападающий «Млада-Болеслав» Николай Комличенко не перешел в армейский клуб из-за позиции нынешнего работодателя.

В нынешнем сезоне на счету россиянина четыре мяча в пяти играх чемпионата Чехии.

– Мы не договорились по Комличенко, чешский клуб не пошел навстречу – это их право. Они посчитали, что наше предложение, в той или иной степени, им неинтересно. У нас было другое мнение. Сам игрок хотел к нам перейти, были близки к этому, так что благодарны руководству чешского клуба, что пытались найти компромисс. Но они заняли жесткую позицию, тот формат, который мы предлагали, они не приняли.

По поводу нападающего – было очень много вариантов. Где-то просили большие деньги, где-то футболисты не хотели переезжать в Россию. Нам хотелось бы провести трансферную кампанию чуть лучше. Если не брать во внимание факт дисквалификаций и травм, то коллектив боеспособный, до зимы должны протянуть, – приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Вячеслав Грулев: Уже примерно понимаем, как будем играть с Сербией и Болгарией Молодежная сборная России в Новогорске провела первую тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы – 2021 с Сербией и Болгарией. 02.09.2019 16:35 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
«Краснодар» победил «Урал» на выезде и возглавил турнирную таблицу «Урал» – «Краснодар». Гости забили два мяча за две минуты (видео) Главный тренер «Краснодара»: Сложно что-то объяснить
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрееску обыграла Таунсенд и стала последней четвертьфиналисткой US Open Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open Рублев проиграл Берреттини на US Open
Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US Open Лучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6. 26.08.2019 22:02 Теннис Мысин Николай
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья
Денис Черышев: В игре с Шотландией надо концентрироваться на своей игре и брать три очка После тренировки сборной России в Новогорске на вопросы журналистов ответили Денис Черышев, Сослан Джанаев и Александр Ерохин. 03.09.2019 13:30 Футбол Григорьевская Юлия
Прядкин ответил за Сутормина и за «Газпром» В ответ на призывы СМИ, в том числе и нашего издания, премьер-лига возобновила практику послетуровых пресс-конференций с участием своего президента Сергея Прядкина. Правда, опять - не без странных предисловий. 02.09.2019 19:43 Футбол Мощенко Захар
Новости
17:35 Футбол Денис Пак не против досрочного освобождения Кокорина и Мамаева
17:27 Футбол Сергей Прядкин: Некоторые клубы не доверяют Егорову и не видят при нем перспективы
17:15 Футбол Неймар и «Барселона» подали друг на друга в суд
17:08 Хоккей «Куньлунь» обыграл «Салават» в серии буллитов
17:01 Футбол Роман Бабаев: «Млада-Болеслав» не пошел навстречу по трансферу Комличенко
16:56 Футбол Вячеслав Караваев: Если сравнивать голландскую и российскую лиги, то переход в «Зенит» – шаг вперед
16:48 Футбол «Млада-Болеслав»: Сотрудничество с Комличенко будет продолжено
16:43 Футбол Виталий Лысцов: Для меня было важно вернуться в Россию
16:39 Хоккей Даниил Тарасов: Правила изменились – отсюда большое количество штрафных минут
15:47 Футбол Евгений Чернов: Мой сейв – это уже история
14:56 Футбол Алексей Сафонов: «Сочи» можно смело назвать «Зенит-3»
14:45 Хоккей Даниил Тарасов: Маленькие площадки пойдут на пользу КХЛ
14:39 Хоккей Иван Барбашев: Мне предлагали контракт на 120 млн в год в России
14:31 Дзюдо Сборная России оказалась десятой в медальным зачете чемпионата мира по дзюдо
13:54 Хоккей Иван Барбашев: Подумал, что мне не стоит подписывать контракт в России
13:40 Футбол Александр Медведев: Удовлетворены итогами трансферной кампании в это летнее окно
13:26 Футбол «СКА-Хабаровск» обыграл «Сахалин» и вышел в 1/16 финала Кубка России
13:13 Хоккей Александр Кожевников: В «Спартаке» уже видна работа Знарка на предсезонке
12:57 Хоккей Сергей Бобровский: С Василевским у нас хорошие рабочие отношения
12:48 Хоккей Сергей Бобровский: Считаю, что Кузнецову нужно помочь и дать ему шанс реабилитироваться
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика