Неймар и «Барселона» подали друг на друга в суд Нападающий «ПСЖ» Неймар намерен отсудить у «Барселоны» 28,2 миллионов евро. Клуб подал встречный иск, в котором требует у футболиста 75 миллионов, сообщает AS.

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Предметом спора стала договоренность между сторонами в 2017 году. Тогда футболист рассчитывал на бонус в размере 40 миллионов евро за продолжение сотрудничества. Неймар получил только 14 и в итоге ушел в «ПСЖ».

Теперь бразилец намерен отсудить оставшиеся 26 миллионов и сверху еще 10 % компенсации. Каталонцы считают, что форвард первым нарушил договор и готовы отсудить у него 75 миллионов евро.

Напомним, что в минувшее трансферное окно «Барселона» была готова вернуть Неймара, но не договорилась с «ПСЖ».