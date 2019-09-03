Неймар и «Барселона» подали друг на друга в суд

Предметом спора стала договоренность между сторонами в 2017 году. Тогда футболист рассчитывал на бонус в размере 40 миллионов евро за продолжение сотрудничества. Неймар получил только 14 и в итоге ушел в «ПСЖ».
Теперь бразилец намерен отсудить оставшиеся 26 миллионов и сверху еще 10 % компенсации. Каталонцы считают, что форвард первым нарушил договор и готовы отсудить у него 75 миллионов евро.
Напомним, что в минувшее трансферное окно «Барселона» была готова вернуть Неймара, но не договорилась с «ПСЖ».
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