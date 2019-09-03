Сергей Прядкин: Некоторые клубы не доверяют Егорову и не видят при нем перспективы Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал об итогах встречи клубов РПЛ с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым.

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Она состоялась 3 сентября в Москве.

– Сегодняшняя встреча не была похожа на боксерский ринг. Не надо так преподносить. Был конструктивный диалог. Была получена информация от 14 клубов, у которых были вопросы к судейству.

У клубов накипело. Назрели изменения с точки зрения трактовки правил, подготовки арбитров. Диалог получился очень плодотворным. Некоторые клубы выразили открытое недоверие Егорову. Они не доверяют ему и не видят при нем перспективы. В том числе и топ-клубы недовольны Егоровым. Они высказали свою позицию. Дальше она будет доведена до руководства РФС, – приводит слова Прядкина «РИА Новости».