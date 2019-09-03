«Томь» вышла в 1/16 финала Кубка России В матче 1/32 финала Кубка России омский «Иртыш» дома уступил «Томи» – 0:2.

Мячи на счету Александра Горбатюка (31-я минута) и Ислама Тлупова (60).

В 1/16 финала «Томь» может сыграть с «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи». Жеребьевка состоится 4 сентября.