«Томь» вышла в 1/16 финала Кубка России

Мячи на счету Александра Горбатюка (31-я минута) и Ислама Тлупова (60).
В 1/16 финала «Томь» может сыграть с «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи». Жеребьевка состоится 4 сентября.
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