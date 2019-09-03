«Ростову» закрыли доступ на «Ростов Арену» «Спорт-Ин», управляющая компания «Ростов Арены», закрыла доступ на стадион работникам футбольного клуба «Ростов».

Об этом сообщил пиар-директор дончан Денис Штанько. По данным эксплуатанта, «Ростов» задолжал 12 миллионов рублей за матчи на «Ростов Арене»

– На момент получения клубом предложения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов Арена» клуб не имел каких-либо задолженностей перед компанией «Спорт-Ин», – приводит слова Штанько «Спорт-Ин».

Ранее Штанько сообщил, что «Ростов» регулярно указывал на недостатки арены во время проведения матчей премьер-лиги. «Спорт-Ин» отказывалась их исправлять и грозилась выселить клуб с арены.