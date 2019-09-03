Карасев рассудит сборные Словении и Польши в матче отбора Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч квалификации Евро-2020 между командами Словении и Польши.
Отмечается, что помогать ему буду соотечественники – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым рефери выступит Виталий Мешков.
Напомним, матч состоится в пятницу, 6 сентября и пройдет на стадионе «Стожице» в Любляне. Начало игры – 21:45 мск.
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