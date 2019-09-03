Дмитрий Селюк: В Европе за Караваева восемь миллионов никто не даст Футбольный агент Дмитрий Селюк считает ошибкой покупку «Зенитом» защитника «Витесса» Вячеслава Караваева.

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Петербуржцы заплатили за футболиста восемь миллионов евро.

– Это смешно! Год назад Караваева пихали за два или три миллиона в «Локомотив». Не получилось. За восемь миллионов можно купить всю защиту. В Европе столько за Караваева никто не даст, а в России больше «Зенита» никто не платит. 100 процентов – это деньги на ветер.

Вы говорите про Караваева за восемь миллионов. При всем моем уважении таких Караваевых можно легко найти. Вывозится игрок в Европу и уже оттуда покупается за миллионы. А вы посмотрите в ФНЛ и втором дивизионе. Там много молодых талантливых ребят. Есть футболисты с российскими паспортами, которые играют за копейки в Литве или Латвии, – приводит слова Селюка «Спорт день за днем».