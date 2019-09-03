Томас Цорн: Одних судей за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать почти сразу Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выразил позицию клуба по сегодняшней встрече клубов РПЛ с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым.

– Ключевым на повестке стал вопрос судейства, обсуждение которого не оставило равнодушным никого из участников заседания. Обсуждались двойные стандарты при трактовке судьями идентичных эпизодов в разных матчах. То же касается подхода судейского корпуса к оценке работы арбитров. Одних за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать практически сразу, через тур. Позиция ФК «Спартак-Москва» по обоим вопросам схожа – мы хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем 16 клубам РПЛ, – цитирует Цорна телеграм-канал красно-белых.