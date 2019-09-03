Роман Бабаев – о встрече с Егоровым: Надеемся, что будут сделаны какие-то выводы и действия Сегодня, 3 сентября, клубы РПЛ провели собрание с главой судейского корпуса и обсудили работу арбитров.

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался после окончания встречи клубов РПЛ с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым. Ранее сообщалось, что представители отечественных клубов недовольны работой функционера.

«Руководство Российского футбольного союза и глава судейской корпуса обещали всерьез отнестись к тем замечания, которые были высказаны клубами. Все клубы практически единогласно выразили крайнюю озабоченность судейством. Будем надеяться, что будут сделаны какие-то выводы и действия.

Моя личная позиция – необходимы конкретные, четкие меры. Нам обещали в ближайшее время предоставить дорожную карту. У нас сейчас как раз перерыв, есть время, чтобы поработать», – цитирует функционера ТАСС.