Источник: Клуб Комличенко требовал от ЦСКА 3,7 млн евро, армейцы отказались от сделки

Стали известны детали переговоров между московским ЦСКА и футбольным клубом «Млада-Болеслав» по трансферу российского форварда Николая Комличенко.
Согласно источнику, армейцы хотели арендовать игрока с правом выкупа за 2,7 млн евро. Учитывая аренду, полная сумма сделки составляла 3 млн евро. Чешский клуб ответил отказом, поскольку не рассматривал вариант с арендой и хотел продать нападающего за 3,7 млн евро.
Ранее гендиректор красно-синих Роман Бабаев подтвердил информацию о переговорах по трансферу Комличенко.
Напомним, воспитанник «Краснодара» выступает за «Младу-Болеслав» с июля 2017 года. В 61 матче на его счету 40 голов и девять результативных передач.
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