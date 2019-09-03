Александр Медведев – об уходе Ригони: Неправильно держать такого игрока на скамейке - Советский спорт
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03 сентября 2019 20:36ФутболГичунцев Артур

Александр Медведев – об уходе Ригони: Неправильно держать такого игрока на скамейке

В последний день трансферного окна аргентинец перешел на правах аренды в «Сампдорию».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Эмилиано Ригони.

«Держать такого игрока, как Ригони на скамейке или в ротации неправильно по отношению к нему, мы всегда также думаем о развитии футболистов», – приводит слова функционера ТАСС.

Ригони перешел в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину прошлого сезона вингер провел в «Аталанте» на правах аренды.

В составе «Зенита» Ригони провел 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач.

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