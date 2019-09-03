Женская сборная России разгромила Эстонию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 сентября 2019 21:59ФутболКоноплев Александр

Женская сборная России разгромила Эстонию

В матче второго тура отборочного турнира к Евро-2021 женская сборная России дома обыграла Эстонию – 4:0.

Два мяча на счету Нелли Коровкиной, еще по голу провели Марина Федорова и Алина Мягкова.

Это вторая победа сборной России в турнире. 30 августа россиянки на выезде обыграли Словению – 1:0. Также в этой группе выступают Косово, Голландия и Турция.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Услугина не планирует возобновлять карьеру после рождения ребенка Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Услугина не планирует возобновлять карьеру после рождения ребенка Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Торт и свадьба для Черчесова. Как прошел первый день сборной в Новогорске Рассказываем о том, как прошел первый день сборной России в Новогорске перед матчами с Шотландией и Казахстаном. 02.09.2019 17:47 Футбол Григорьевская Юлия
Прядкин ответил за Сутормина и за «Газпром» В ответ на призывы СМИ, в том числе и нашего издания, премьер-лига возобновила практику послетуровых пресс-конференций с участием своего президента Сергея Прядкина. Правда, опять - не без странных предисловий. 02.09.2019 19:43 Футбол Мощенко Захар
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. 21.03.2019 12:00 Биатлон Волохов Юрий
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Новости
22:06 Футбол Краневиттер и Мак попали в заявку «Зенита» на Лигу чемпионов
22:05 Футбол Кьеллини перенес операцию и пропустит полгода
21:59 Футбол Женская сборная России разгромила Эстонию
21:54 Хоккей ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
21:44 Биатлон Трехкратный олимпийский чемпион Ханевольд умер в 49 лет
21:37 Футбол Леонид Слуцкий: Если бы «Витесс» успел найти замену Караваеву, я был бы доволен
21:33 Футбол «Спортинг» уволил главного тренера
21:27 Хоккей Светлов – о победе над «Барысом»: В нужный момент выручил вратарь, выстояли две минуты «3 на 5»
21:26 Футбол «Ювентус» не заявил Манджукича и Эмре Джана на Лигу чемпионов
21:13 Футбол Дмитрий Селюк: Дзюба без проблем мог бы поехать в Англию
21:10 Теннис Свитолина обыграла Конту и вышла в полуфинал US Open
21:02 Футбол У Зобнина родилась дочка
20:59 Хоккей «Авангард» одержал вторую победу в двух матчах
20:46 Футбол Представлен официальный логотип ЧМ-2022
20:44 Хоккей Андрей Скабелка – о поражении от «Адмирала»: Где-то «Барыс» подвело мастерство
20:36 Футбол Александр Медведев – об уходе Ригони: Неправильно держать такого игрока на скамейке
20:31 Футбол Эден Азар получил травму в сборной Бельгии
20:23 Футбол Алекс Крал: В Чехии все русское автоматически считается плохим. Но меня не отговаривали
20:13 Футбол Источник: Клуб Комличенко требовал от ЦСКА 3,7 млн евро, армейцы отказались от сделки
20:00 Футбол Роман Бабаев – о встрече с Егоровым: Надеемся, что будут сделаны какие-то выводы и действия
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика