Женская сборная России разгромила Эстонию В матче второго тура отборочного турнира к Евро-2021 женская сборная России дома обыграла Эстонию – 4:0.

Два мяча на счету Нелли Коровкиной, еще по голу провели Марина Федорова и Алина Мягкова.

Это вторая победа сборной России в турнире. 30 августа россиянки на выезде обыграли Словению – 1:0. Также в этой группе выступают Косово, Голландия и Турция.