Александр Дюков: Егоров виновен в качестве судейства. Надо дать ему шанс Его слова приводит Sport24.ru.

Президент РФС Александр Дюков высказался об уровне судейства в текущем сезоне РПЛ. Функционер отметил, что нынешний глава судейского корпуса Александр Егоров виновен в сложившейся ситуации.

«Я согласен, что есть его вина в том качестве судейства, которое мы видим. С другой стороны, были объективные причины, на которые он не мог повлиять. Наверное, правильно дать ему шанс исправить и улучшить ситуацию», – заявил Дюков.