Лукас Сантос: Я очень мотивирован. Постараюсь проявить в ЦСКА свои лучшие качества Бразилец был арендован у футбольного клуба «Васко да Гама».

Загрузка... Новичок московского ЦСКА Лукас Сантос дал комментарий клубной пресс-службе после трансфера в чемпионат России. «Я очень мотивирован, настроен на серьезную работу, на конкурентный футбол здесь, в России. Постараюсь проявить все свои самые лучшие качества, чтобы принести максимум пользы армейскому клубу. И, конечно, как можно чаще радовать наших болельщиков», – заявил 20-летний футболист.