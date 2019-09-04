Мбенг получил перелом ребра на тренировке и выбыл на месяц Сенегалец не сыграл с «Тамбовом».

Форвард «Ахмата» Аблай Мбенг пропустит четыре недели из-за травмы, сообщает клуб в инстаграме.

Перед матчем восьмого тура с «Тамбовом» (1:1) 27-летний сенегалец получил на тренировке перелом ребра в столкновении с партнером.

В нынешнем сезоне Мбенг выходил на поле в шести матчах. На его счету один гол и одна результативная передача. В игре со «Спартаком» он был удален с поля за две желтые карточки.

«Ахмат» набрал восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В девятом туре команда сыграет в гостях с «Ростовом».

Добавим, что Мбенг выступает за «Ахмат» с 2015 года. В 100 матчах на его счету 22 гола и три результативные передачи.