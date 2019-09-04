Лукас Сантос: Марио Фернандес обещал, что будет помогать в адаптации в ЦСКА Бразилец перешел в ЦСКА на правах аренды до конца года.

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Новичок ЦСКА Лукас Сантос рассказал о впечатлениях от стадиона армейцев «ВЭБ Арены» и общении с защитником команды Марио Фернандесом.

«Потрясающий стадион, – сказал 20-летний бразилец в интервью клубной пресс-службе. – Даже не представляю, что будет, когда он заполнится! Я испытал сильные, яркие чувства. И приняли меня здесь с большой теплотой, вижу доброе отношение людей.

Я смотрел игру против тульского «Арсенала» и после матча созвонился с Марио (Фернандесом). Он пообещал, что будет помогать мне в адаптации, в бытовых вопросах. Я благодарен Марио и всем остальным за такой прием».

Напомним, 20-летний полузащитник перешел в ЦСКА из «Васко да Гамы». Лукас Сантос будет выступать за команду на правах аренды до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что по окончании срока аренды ЦСКА может выкупить игрока за три миллиона евро.

Дебют Лукаса Сантоса может состояться в девятом туре премьер-лиги в матче с «Тамбовом».