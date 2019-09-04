«КАМАЗ» – «Спартак», «Алания» – ЦСКА и другие пары жеребьевки 1/16 финала Кубка России - Советский спорт
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04 сентября 2019 10:13ФутболЛипкин Антон

«КАМАЗ» – «Спартак», «Алания» – ЦСКА и другие пары жеребьевки 1/16 финала Кубка России

В среду в телецентре «Останкино» прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России.

В среду в телецентре «Останкино» состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в борьбу вступают команды премьер-лиги.

Жеребьевку провели генеральный секретарь РФС Александр Алаев, президент РПЛ Сергей Прядкин, президент ФНЛ Игорь Ефремов, президент ПФЛ Андрей Соколов, а также бывшие игроки сборной России Андрей Тихонов, Алексей Смертин, Евгений Алдонин и Руслан Пименов.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России:

«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Алания» (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)
«Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Краснодар» (Краснодар)
«Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)
«Шинник» (Ярославль) – «Сочи» (Сочи)
«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа» (Уфа)
«Томь» (Томск) – «Тамбов» (Тамбов)
«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва)
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Ахмат» (Грозный)
«Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула)
«Чертаново» (Москва) – «Оренбург» (Оренбург)
«Мордовия» (Саранск) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
«Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва)
«Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург)
«Химки» (Московская область) – «Рубин» (Казань)

Матчи 1/16 финала пройдут 25 и 26 сентября.

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