Сергей Юран: Текущему составу «Спартака» будет сложно решать максимальные задачи «Спартак» подписал семь новичков.

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран высказался о нынешнем составе красно-белых.

«При всем уважении, текущему составу «Спартака» даже с учетом усилений будет сложно решать максимальные задачи, – приводят «Известия» слова Юрана. – Если такой подбор игроков устраивает главного тренера команды Олега Кононова, то это одно. Если летом формировали команду без наставника, то это уже другой вопрос».

Напомним, в летнее трансферное окно «Спартак» подписал семь новичков: защитника Малькольма Баду, полузащитников Резиуана Мирзова, Андре Шюррле, Гуса Тила, Алекса Крала, а также форвардов Эсекиэля Понсе и Джордана Ларссона.

После восьми туров красно-белые набрали 14 очков и занимают шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. В девятом туре команда сыграет дома с «Уралом».