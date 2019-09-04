Сергей Юран: Текущему составу «Спартака» будет сложно решать максимальные задачи

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран высказался о нынешнем составе красно-белых.
«При всем уважении, текущему составу «Спартака» даже с учетом усилений будет сложно решать максимальные задачи, – приводят «Известия» слова Юрана. – Если такой подбор игроков устраивает главного тренера команды Олега Кононова, то это одно. Если летом формировали команду без наставника, то это уже другой вопрос».
Напомним, в летнее трансферное окно «Спартак» подписал семь новичков: защитника Малькольма Баду, полузащитников Резиуана Мирзова, Андре Шюррле, Гуса Тила, Алекса Крала, а также форвардов Эсекиэля Понсе и Джордана Ларссона.
После восьми туров красно-белые набрали 14 очков и занимают шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. В девятом туре команда сыграет дома с «Уралом».
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