Дмитрий Булыкин: Трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно «Локомотив» подписал летом четырех новичков.

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Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о трансферной кампании клуба летом 2019 года.

«Трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно, – приводят «Известия» слова Булыкина. – То есть коллегиально с тренером, руководством клуба и спортивным департаментом. Я считаю это правильным моментом. А также то, что не было потрачено чрезмерных средств».

Напомним, летом в «Локомотив» перешли четыре новичка: защитники Дмитрий Живоглядов и Мурило Серкейра, полузащитник Жоау Мариу и форвард Лука Джорджевич.

После восьми туров вице-чемпионы России набрали 14 очков и занимают пятое место в турнирной таблице премьер-лиги. В девятом туре команда сыграет в гостях с «Сочи».