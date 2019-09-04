КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тысяч рублей, а «Зенит» на 280 тысяч

- За использование и бросание пиротехнических изделий «Спартак» оштрафован на 190 тысяч рублей. Также болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения, за это полагается штраф размером в 60 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров, клуб получает штраф в 75 тысяч рублей, помимо этого, фанаты вывесили оскорбительные баннеры, штраф - 100 тысяч рублей.
«Зенит» по итогам матча оштрафован на 140 тысяч рублей. За скандирование оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей, за использование пиротехники - на 90 тысяч, - приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.
Напомним, что встреча, которая прошла в минувшее воскресенье на стадионе «Открытие Арена» в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга». После восьми туров «Зенит», набрав 17 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Спартак» с 14 очками расположился на шестом месте.
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