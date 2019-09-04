Футболистка Кобзева скончалась во время тренировки по ММА Защитник женского футбольного клуба «Подольчанка» Полина Кобзева умерла во время тренировки по смешанным единоборствам.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу РФС, помимо футбола, молодая спортсменка занималась ММА. Несчастный случай произошел 31 августа в Москве. На момент смерти Кобзева не тренировалась с «Подольчанкой» уже два месяца.

Ранее стало известно, что в начале августа ушла из жизни футболистка «Чертаново» Анастасия Березина. Отмечалось, что девушка умерла во сне в результате остановки сердца.