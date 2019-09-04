Футболистка Кобзева скончалась во время тренировки по ММА - Советский спорт
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04 сентября 2019 15:43Футбол

Футболистка Кобзева скончалась во время тренировки по ММА

Защитник женского футбольного клуба «Подольчанка» Полина Кобзева умерла во время тренировки по смешанным единоборствам.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу РФС, помимо футбола, молодая спортсменка занималась ММА. Несчастный случай произошел 31 августа в Москве. На момент смерти Кобзева не тренировалась с «Подольчанкой» уже два месяца.

Ранее стало известно, что в начале августа ушла из жизни футболистка «Чертаново» Анастасия Березина. Отмечалось, что девушка умерла во сне в результате остановки сердца.

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