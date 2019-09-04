Форвард «Урала» Погребняк стал блондином (фото) Нападающий «Урала» Павел Погребняк решил сменить имидж, покрасив волосы в белый цвет.

Перерыв в чемпионате - время перемен! 100% к лучшему, — подписала фотографию Погребняка пресс-служба екатеринбургского клуба, опубликовав ее в официальном аккаунте команды в Twitter.

Перерыв в чемпионате - время перемен! 💯 к лучшему 🕺🏻 pic.twitter.com/UivYLxClFl — ФК Урал (@FCURAL) September 4, 2019

Ранее изменила имидж супруга футболиста Мария Погребняк, опубликовавшая позже в своем Instagram совместную с мужем фотографию.