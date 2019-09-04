Ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева будет рассмотрено 6 сентября в закрытом режиме - Советский спорт
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04 сентября 2019 16:26Футбол

Ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева будет рассмотрено 6 сентября в закрытом режиме

Заседание по рассмотрению ходатайства об УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится в пятницу, 6 сентября.

«Суд будет рассматривать ходатайство об УДО Кокориных и Мамаева 6 сентября в закрытом режиме», — цитирует Sport24.ru пресс-службу ФСИН.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы за две драки в центре Москвы в октябре прошлого года. В драках также принимал участие бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Футболисты отбывают наказание в ИК-4 в Белгородской области.

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