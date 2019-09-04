Роман Орещук: Те деньги, которые Шюррле получал в «Боруссии», «Динамо» никогда не потянет Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что дортмундская «Боруссия» предлагала московскому клубу подписать полузащитника Андре Шюррле.

— Правда ли, что предлагали Рибери, Шюррле и Балотелли?

— Балотелли — да, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Михаэль Цорк, когда мы забирали Филиппа. Они были готовы его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались.

— Нет сожаления?

— Те деньги, которые он получал в «Боруссии», мы не потянем никогда в жизни. Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде — космос, - передает слова Орещука Sport24.ru.

Напомним, что 31 июля «Спартак» и дортмундская «Боруссия» договорились о переходе на атакующего полузащитника Андре Шюррле. Арендное соглашение с 28-летним немецким хавбеком рассчитано до конца текущего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера.