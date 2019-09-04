Роман Орещук: Те деньги, которые Шюррле получал в «Боруссии», «Динамо» никогда не потянет

— Правда ли, что предлагали Рибери, Шюррле и Балотелли?
— Балотелли — да, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Михаэль Цорк, когда мы забирали Филиппа. Они были готовы его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались.
— Нет сожаления?
— Те деньги, которые он получал в «Боруссии», мы не потянем никогда в жизни. Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде — космос, - передает слова Орещука Sport24.ru.
Напомним, что 31 июля «Спартак» и дортмундская «Боруссия» договорились о переходе на атакующего полузащитника Андре Шюррле. Арендное соглашение с 28-летним немецким хавбеком рассчитано до конца текущего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера.
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