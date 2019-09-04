Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в августе Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан болельщиками лучшим игроком команды в августе.

Как сообщает пресс-служба команды, по результатам голосования 31-летний нападающий набрал 34,58% голосов респондентов. Второе место занял Вильмар Барриос (21,58%), третье - Ярослав Ракицкий (15,09%).

Напомним, что в августе Дзюба провел четыре матча за «Зенит», записав на свой счет два забитых мяча - «Краснодару» и «Динамо», а также отдал одну результативную передачу.