Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в августе - Советский спорт
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04 сентября 2019 18:27Футбол

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в августе

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан болельщиками лучшим игроком команды в августе.

Как сообщает пресс-служба команды, по результатам голосования 31-летний нападающий набрал 34,58% голосов респондентов. Второе место занял Вильмар Барриос (21,58%), третье - Ярослав Ракицкий (15,09%).

Напомним, что в августе Дзюба провел четыре матча за «Зенит», записав на свой счет два забитых мяча - «Краснодару» и «Динамо», а также отдал одну результативную передачу.

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