Товарищеский матч ЦСКА – «Арарат» пройдет без зрителей Во время паузы в чемпионате, которая связана с играми сборной России в квалификации к Евро-2020, ЦСКА проведет товарищескую встречу с московским «Араратом».

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«9 сентября на базе в Ватутинках основная команда ПФК ЦСКА без футболистов, вызванных в национальные сборные, проведет товарищеский матч с московским «Араратом», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Как отмечается, игра игра пройдет без зрителей по техническим причинам.