«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов «Локомотив» определился с заявкой на матчи группового этапа Лиги чемпионов.

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Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук.

Нападающие: Федор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.

Добавим, что на групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Первый матч железнодорожники проведут 18 сентября на выезде с «Байером».