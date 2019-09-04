«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов

Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук.
Нападающие: Федор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.
Добавим, что на групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Первый матч железнодорожники проведут 18 сентября на выезде с «Байером».