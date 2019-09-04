Стала известна заявка «Зенита» на Лигу чемпионов «Зенит» определился с заявкой на матчи группового этапа Лиги чемпионов.

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Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин, Николай Рыбиков, Никита Гойло.

Защитники: Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий, Данила Прохин.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Олег Шатов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Матиас Краневиттер, Алексей Сутормин, Леон Мусаев, Леон Мусаев, Кирилл Капленко.

Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Малком, Артем Дзюба, Илья Воробьев.

Добавим, что на групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» сыграет в одной группе с «Бенфикой», «РБ Лейпцигом» и «Лионом». Первый матч команда из Санкт-Петербурга проведет 17 сентября на выезде с «Лионом».