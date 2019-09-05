Губернатор Приморья: Инфантино готов вложить в детский спорт во Владивостоке около пяти млн долларов Президент ФИФА посетил детскую футбольную школу и стадион «Динамо».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о проекте футбольной школы во Владивостоке, который предложил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Мы разговаривали с Игорем Евгеньевичем Левитиным, который курирует спорт от администрации, что это была бы правильная идея – сделать стадион тысяч на 15 с детской школой и остальным.

По моим сведениям, Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок и манежа во Владивостоке порядка пяти миллионов долларов», – приводит ТАСС слова Кожемяко.

Напомним, Инфантино прибыл во Владивосток для участия в пятом Восточном экономическом форуме. В четверг вместе с президентом РФС Александром Дюковым и помощником президента Игорем Левитиным он посетил детскую футбольную школу во Владивостоке, после чего дошли до стадиона «Динамо», где проводит домашние матчи «Луч».