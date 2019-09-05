Помощник Карреры: В сезоне-2017/18 Глушаков играл слабо, это знают все Ранее бывший капитан красно-белых посоветовал итальянцу обратиться к статистике.

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Бывший наставник «Спартака» Аттила Мальфатти, работавший в тренерском штабе Массимо Карреры, прокомментировал заявление Дениса Глушакова. Экс-футболист столичного клуба ответил итальянцу, который ранее назвал его «средним игроком».

«То, что я сказал о нем, правда. Он рядовой игрок, ничего в карьере не выигравший без Массимо Карреры. И теперь после «Спартака» он ушел в «Ахмат». Я уважаю этот клуб, но, конечно же, это совсем другой уровень, нежели «Спартак».

Повторю – это все факты и цифры. Вы можете найти запись любого матча и увидеть, что Глушаков играл слабо в сезоне-2017/18. И это знают все болельщики «Спартака». Свое отношение к нему они показали баннерами и флагами на трибунах», – цитирует специалиста Sport24.ru.