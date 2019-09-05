Сын Кафу умер от сердечного приступа. Ему было 29 лет Об этом сообщает ESPN.

Двукратный чемпиона мира Кафу потерял сына. Согласно источнику, 29-летний Данило скончался во время игры в футбол.

Отмечается, что у него случился приступ. Молодой человек был отправлен в больницу, но по дороге в клинику у него остановилось сердце.

Напомним, Кафу выступал за сборную Бразилии. На клубном уровне он известен по игре за «Милан». В 2008 году футболист объявил о завершении карьеры. На тот момент ему было 49 лет.