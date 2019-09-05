Неманья Матич – о неудачах «МЮ»: Если клуб не побеждает, то за это отвечает тренер - Советский спорт
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05 сентября 2019 14:33ФутболГичунцев Артур

Неманья Матич – о неудачах «МЮ»: Если клуб не побеждает, то за это отвечает тренер

На данный момент «красные дьяволы» занимают 8-е место в таблице.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался о своем положении на «Олд Траффорд», а также заявил, что в последних неудачах команды виновен тренерский штаб, который возглавляет норвежец Оле-Гуннар Сульшер.

«Последние 10 лет я начинал сезон в составе своего клуба. Но теперь я игрок запаса и должен принять это, потому что решение принимает тренер.

Он также должен построить команду, которая будет бороться за титул. Если клуб не побеждает, то за это отвечает тренер. У меня нет с ним проблем, но я сказал ему об этом», – Матича Manchester Evening News.

14 сентября «МЮ» примет на домашней арене «Лестер» в матче 5-го тура АПЛ.

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