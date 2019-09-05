Источник: Маркизио близок к переходу в «Монако»

Бывший хавбек «Зенита» Клаудио Маркизио продолжит карьеру в «Монако». По информации Sportmediaset, экс-игрок «Ювентуса» договорился о контракте, который будет рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год.
Напомним, в июле «Зенит» расторг контракт с Маркизио за год до его окончания. В прошлом сезоне полузащитник провел 15 матчей за команду и забил два гола. Из-за травмы колена 33-летний футболист не играл с февраля.
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Лев и Куман в погоне за Северной Ирландией. Все расклады перед матчами сборных Уже сегодня борьба за путевку на Евро-2020 выходит на финишную прямую. В ближайшем туре Германия принимает Голландию, Португалия едет в Белград, а Россия – в Глазго. Болельщикам будет что посмотреть на выходных! 05.09.2019 15:15 Футбол Зибрак Артем Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья «До конца матча в себя прийти не могли». Московское «Динамо» стартовало с победы Московское «Динамо» стартовало в 12-м сезоне КХЛ с победы над нижегородским «Торпедо» - 3:2. 02.09.2019 23:12 Хоккей Кузютина Елена Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил Евгений Гончаров: После боя с Тони Джонсом буду следить за его карьерой в дальнейшем Российский боец лиги ACA Евгений Гончаров в бою-реванше, прошедшем на турнире ACA 97 в Краснодаре, победил американца Тони Джонсона по прозвищу «Халк». 05.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей «Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван Руслан Камболов: Едем играть в Глазго как хозяева Вызванный в сборную вместо травмированного Алексея Миранчука полузащитник «Краснодара» рассказал о подготовке к матчу с шотландцами. 04.09.2019 13:45 Футбол Григорьевская Юлия