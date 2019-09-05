Источник: Маркизио близок к переходу в «Монако» Таким образом, он станет партнером по клубу российского полузащитника Александра Головина.

Бывший хавбек «Зенита» Клаудио Маркизио продолжит карьеру в «Монако». По информации Sportmediaset, экс-игрок «Ювентуса» договорился о контракте, который будет рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Напомним, в июле «Зенит» расторг контракт с Маркизио за год до его окончания. В прошлом сезоне полузащитник провел 15 матчей за команду и забил два гола. Из-за травмы колена 33-летний футболист не играл с февраля.