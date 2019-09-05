Гарет Бэйл: Многие люди не знают правды, но охотно критикуют. Я не жалуюсь, бывало и хуже Ранее наставник «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что не рассчитывает на игрока. Он был выставлен на трансфер.

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл оценил свое положение в испанском клубе.

«То, что случилось этим летом, останется конфиденциальной информацией. Хотите знать правду – обратитесь в клуб.

Многие люди не знают правды, но охотно критикуют. Я не обращаю на это внимание, не читаю газет. Да, это было не самое хорошее лето, но бывало и хуже. Например, когда я не играл год у Харри Реднаппа, но я не жалуюсь, а стараюсь держаться и усердно работать», – цитирует Бэйла AS.

Валлийский футболист мог перейти в «Баварию», но клубы не смогли договориться о деталях сделки. При этом нападающий контактировал с китайским клубом, однако «Реал» посчитал, что представитель азиатского чемпионата предлагает маленькие деньги и свернул переговоры.

В текущем сезоне примеры Бэйл провел 3 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.