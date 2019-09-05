Полузащитник ЦСКА Ефремов перенес операцию и пропустит шесть-семь месяцев Полузащитнику ЦСКА Дмитрию Ефремову была проведена операция в одной из клиник Мюнхена.

Загрузка... Как сообщает пресс-служба команды, операция на правом колене потребовалась в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок. Отмечается, что ориентировочные сроки восстановления игрока составят шесть-семь месяцев. Напомним, что Ефремов получил травму в матче 6-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:2) в стыке с защитником красно-белых Самуэлем Жиго.