Полузащитник ЦСКА Ефремов перенес операцию и пропустит шесть-семь месяцев

Как сообщает пресс-служба команды, операция на правом колене потребовалась в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок.
Отмечается, что ориентировочные сроки восстановления игрока составят шесть-семь месяцев.
Напомним, что Ефремов получил травму в матче 6-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:2) в стыке с защитником красно-белых Самуэлем Жиго.
Смерть вместо бесчестья! Открытое письмо Отарика Хабибу Отар Кушанашвили обращается к чемпиону UFC в легком весе в преддверии поединка против американца Дастина Порье. 04.09.2019 13:15 ММА Кушанашвили Отар «Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай Максим Беляев: Шотландцы сильнее Сан-Марино Защитник «Арсенала» готов стать противоядием для фланговых шотландских навесов. 04.09.2019 14:00 Футбол Григорьевская Юлия Лев и Куман в погоне за Северной Ирландией. Все расклады перед матчами сборных Уже сегодня борьба за путевку на Евро-2020 выходит на финишную прямую. В ближайшем туре Германия принимает Голландию, Португалия едет в Белград, а Россия – в Глазго. Болельщикам будет что посмотреть на выходных! 05.09.2019 15:15 Футбол Зибрак Артем Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай