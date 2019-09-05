У Месси есть право разорвать контракт с «Барселоной» Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду в любое трансферное окно.

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Как сообщает El Pais, контракт аргентинского нападающего с «Барселоной» содержит пункт, позволяющий ему покинуть испанский клуб в любое трансферное окно по собственному желанию

Напомним, что Месси выступает за основную команду «Барселоны» с июля 2005 года. За это время 32-летний аргентинец провел 687 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет 603 забитых мяча и 242 голевые передачи.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.