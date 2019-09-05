Мбаппе может следующим летом перейти в «Реал» - Советский спорт
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05 сентября 2019 22:56Футбол

Мбаппе может следующим летом перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в следующее трансферное окно может присоединиться к мадридскому «Реалу».

Как сообщает Sport.es, 20-летний французский форвард «ПСЖ» попал в сферу интересов «Реала» и «Барселоны».

По информации издания, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже общался с нападающим и убедил его перейти в мадридский клуб.

Как отмечается, желание Зидана заполучить Мбаппе настолько велико, что он отодвинул на второй план цель номер один этого лета для мадридской команды – Поля Погба.

Добавим, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в июле 2018 года за 135 миллионов евро. За это время он провел за действующих чемпионов Франции 97 матчей, в которых забил 62 мяча и сделал 33 результативные передачи.

Действующий контракт француза рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

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