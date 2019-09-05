Дания разгромила в гостях Гибралтар, забив шесть безответных мячей Футболисты сборной Дании переиграли команду Гибралтара в выездном матче 5-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

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Встреча прошла на стадионе «Виктория» и завершилась со счетом 6:0 в пользу датчан, в составе которых голами отметились Роберт Сков (6-я минута), Кристиан Эриксен (34, 50) и Кристиан Гиткьяер (73, 78).

После этой победы Дания набрала восемь очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы D. Гибралтар, проиграв все четыре матча, находится на последнем месте.

В следующем туре отборочного раунда Дания на выезде сыграет против Грузии, а Гибралтар в гостях встретится со сборной Швейцарии.