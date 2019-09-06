Адвокат Мамаева: Будем продолжать дальше обжалование самого приговора

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда о досрочном освобождении его подзащитного.
«Этот вопрос был рассмотрен достаточно быстро, учитывая то, что с момента поступления футболистов в колонию прошло фактически меньше двух месяцев, – приводит Чемпионат.com слова Бушманова. – Мы будем продолжать дальше обжалование самого приговора.
Надеюсь, что вышестоящие конституционные инстанции нас услышат, и приговор будет приведен в соответствие с требованием закона и с учётом фактических обстоятельств данного дела».
Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Александра Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.
Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.
Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.
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