Адвокат Мамаева: Будем продолжать дальше обжалование самого приговора Кокорин и Мамаев освобождены по УДО.

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Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда о досрочном освобождении его подзащитного.

«Этот вопрос был рассмотрен достаточно быстро, учитывая то, что с момента поступления футболистов в колонию прошло фактически меньше двух месяцев, – приводит Чемпионат.com слова Бушманова. – Мы будем продолжать дальше обжалование самого приговора.

Надеюсь, что вышестоящие конституционные инстанции нас услышат, и приговор будет приведен в соответствие с требованием закона и с учётом фактических обстоятельств данного дела».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Александра Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.