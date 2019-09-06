Александр Медведев: Встречусь с Кокориным в ближайшее время - Советский спорт
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06 сентября 2019 11:18ФутболЛипкин Антон

Александр Медведев: Встречусь с Кокориным в ближайшее время

Кокорина и Мамаева освободили по УДО.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об освобождении бывшего форварда команды Александра Кокорина по УДО.

«Освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас, – приводит «Р-Спорт» слова Медведева. – Я встречусь с Кокориным в ближайшее время».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.

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