Александр Медведев: Встречусь с Кокориным в ближайшее время

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об освобождении бывшего форварда команды Александра Кокорина по УДО.
«Освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас, – приводит «Р-Спорт» слова Медведева. – Я встречусь с Кокориным в ближайшее время».
Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева по УДО.
Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.
Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.
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