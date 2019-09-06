Валерий Газзаев: Одна предсезонная подготовка – и Кокорин с Мамаевым будут в порядке Кокорина и Мамаева освободили по УДО.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о возможном возвращении в футбол форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

«Я думаю, они вполне опытные футболисты и им не составит никаких проблем вернуться в большой футбол, – приводит Life.ru слова Газзаева. – Одна предсезонная подготовка – и все будет в порядке. Шансы высокие, что мы их снова увидим на поле».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.