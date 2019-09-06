Алексей Сафонов: Кокорину и Мамаеву нужно набрать форму, чтобы после зимней паузы вернуться в футбол Кокорина и Мамаева освободили по УДО.

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Агент Алексей Сафонов высказался о возможном возвращении в футбол форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

«Понятно, что они «накосячили», но извлекли урок из содеянного, – приводит News.ru слова Сафонова. – Им надо набрать форму, втягиваться, чтобы после зимней паузы иметь возможность вернуться в футбол».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.