Мирча Луческу: Кокорин вернется на топ-уровень, как Стрельцов Кокорин и Мамаев освобождены по УДО.

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о возобновлении карьеры форварда Александра Кокорина, которого в пятницу освободили из тюрьмы по УДО.

«Я не знаком с (Павлом) Мамаевым, так что могу сказать лишь о Саше Кокорине, – приводит Sport24.ru слова Луческу. – Уверен, он вернется на топ-уровень.

Конечно, на это потребуется время – нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму. Помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернется на топ-уровень!»

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.