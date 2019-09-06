Семак разместил фото Кокорина с женой после его освобождения - Советский спорт
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06 сентября 2019 12:30ФутболЛипкин Антон

Семак разместил фото Кокорина с женой после его освобождения

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал в сторис инстаграма фотографию бывшего форварда команды Александра Кокорина с женой Дарьей.

Так Семак отреагировал на новость об освобождении игрока по УДО.

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Напомним, Кокорин со своим братом Кириллом и Павел Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

В пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об их освобождении по УДО. Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.

Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 года. Срок его контракта истек летом 2019 года.

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